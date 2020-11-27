Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится в четверг, 17 декабря. Она пройдет в режиме видеоконференции из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Так, президент проведет конференцию в своей резиденции в Ново-Огарево. Представители федеральных и зарубежных СМИ будут работать в зале Центра Международной Торговли.

Журналисты региональных СМИ смогут участвовать в мероприятии, не выезжая за пределы своего Федерального округа: для связи с Москвой в каждом округе будут организованы специальные площадки. Количество участников будет ограничено с учетом требований Роспотребнадзора.

Список городов, откуда журналисты смогут задать Путину вопрос на большой онлайн-пресс-конференции:

- Москва и Тула,

- Петербург,

- Ростов-на-Дону,

- Ставрополь,

- Нижний Новгород,

- Екатеринбург,

- Новосибирск,

- Владивосток.

Ранее мы писали, что Путин в ближайшие дни не планирует созваниваться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также рассказывали, что несколькими днями ранее президент России обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым работу миротворцев и разблокирование дорог в Карабахе.