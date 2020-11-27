Стало известно, когда и в каком формате пройдет ежегодная пресс-конференция Путина
Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится в четверг, 17 декабря. Она пройдет в режиме видеоконференции из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.
Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Так, президент проведет конференцию в своей резиденции в Ново-Огарево. Представители федеральных и зарубежных СМИ будут работать в зале Центра Международной Торговли.
Журналисты региональных СМИ смогут участвовать в мероприятии, не выезжая за пределы своего Федерального округа: для связи с Москвой в каждом округе будут организованы специальные площадки. Количество участников будет ограничено с учетом требований Роспотребнадзора.
Список городов, откуда журналисты смогут задать Путину вопрос на большой онлайн-пресс-конференции:
- Москва и Тула,
- Петербург,
- Ростов-на-Дону,
- Ставрополь,
- Нижний Новгород,
- Екатеринбург,
- Новосибирск,
- Владивосток.
Ранее мы писали, что Путин в ближайшие дни не планирует созваниваться с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Также рассказывали, что несколькими днями ранее президент России обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым работу миротворцев и разблокирование дорог в Карабахе.