Бизнесмен Игорь Коломойский 13 ноября посетил Министерство внутренних дел Украины. Он заехал якобы "на кофе" к главе МВД Арсену Авакову. Об этом идет речь в расследовании "Схем".

Журналистам удалось запечатлеть, как часовой открыл ворота МВД и пропустил автомобиль BMW. Через час эта же машина покинула территорию ведомства.

Съемочная группа двинулись вслед за ней и увидела, что в нескольких кварталах от МВД ее стали сопровождать авто охраны неформальной группы "Приват" Игоря Коломойского.

А через несколько минут кортеж заехал на подземный паркинг в офис олигарха.

"Я заехал, у Арсена Борисовича был, кофе выпил. Давно не виделись. Никаких дел", - объяснил свой визит в МВД Игорь Коломойский журналистам.

Арсен Аваков на просьбу о комментарии не ответил.

Ранее "Страна" писала о том, что в России реанимировали дело Игоря Коломойского о финансировании террористической деятельности.

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