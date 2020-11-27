Украина и еще 10 стран присоединились к санкциям Евросоюза против "Исламского государства" (ИГИЛ) и террористической организации Аль-Каиды.

Об этом говорится в декларации, обнародованной на сайте Европейского Совета.

"19 октября 2020 года Совет ЕС принял Решение (CFSP) 2020/1516. Решение Совета ЕС продолжает существующие ограничительные меры до 31 октября 2021 года. Страны-кандидаты Республика Северная Македония, Черногория, Сербия и Албания, страна процесса стабилизации и ассоциации и потенциальный кандидат Босния и Герцеговина, страны Европейской зоны свободной торговли Исландия и Лихтенштейн, члены Европейского экономического пространства, а также Украина, Республика Молдова, Армения и Грузия присоединились к этому решению Совета ЕС", - говорится в документе.

По словам высокого представителя ЕС, эти страны обеспечат соответствие национальной политики этому решению Совета. Евросоюз принял во внимание такие обязательства и поддержал их.

"Это решение продлевает действие санкций, которые определены в Решении Совета ЕС (CFSP) 2016/1693 в рамках общей внешней политики и политики безопасности относительно ограничительных мер против ИГИЛ и аль-Каиды, а также против лиц, групп, предприятий и учреждений, которые с ними ассоциированы", - сообщается в документе.

Данные меры вводят жесткие ограничения на торговлю или поставки таким террористическим субъектам любого оружия, товаров военного или двойного назначения, запчастей к ним, любую техническую помощь по их обслуживанию.

Санкции также запрещают торговлю нефтью и нефтепродуктами, любые формы финансовой поддержки, включая займы и кредиты.

Кроме того, членам этих организаций запрещен въезд на территорию Евросоюза, это ограничение распространяется также на граждан стран ЕС, которые принадлежат к этим террористическим организациям.

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