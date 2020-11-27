Правительство Франции решило не признавать самопровозглашенную республику Нагорный Карабах, несмотря на резолюцию Сената. Об этом говорится в заявлении в Министерства иностранных дел Франции, передает РИА "Новости".

Во французском МИД напомнили слова госсекретаря Жана-Батиста Лемуана перед голосованием за резолюцию в верхней палате парламента относительно позиции правительства: "Франция не признает самопровозглашенную республику Нагорный Карабах".

"Наша обязанность как сопредседателя Минской группы ОБСЕ состоит в том, чтобы работать над урегулированием Нагорно-Карабахского конфликта путем переговоров, в частности, по вопросу о будущем статусе Нагорного Карабаха, и исход этих переговоров не может быть определен заранее и в одностороннем порядке", - говорится в заявлении дипломатического ведомства.

Также в МИД добавили, что приоритетом считают обеспечение безопасного возвращения лиц, перемещенных в результате конфликта.

Напомним, 25 ноября верхняя палата парламента Франции приняла резолюцию о признании Нагорного Карабаха, но она не имеет законодательной силы и носит рекомендательный характер.

Ранее "Страна" писала о том, что Азербайджан выразил протест Франции из-за резолюции по Нагорному Карабаху.