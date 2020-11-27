В Киеве вчера прошли обыски у 56-летнего фотографа Александра Ктиторчука. Его подозревают в развращении несовершеннолетних, а также - в создании порнографии с подростками.

Известно про два эпизода - с 15-летней и 17-летней девушками. Теперь Ктиторчуку может грозить лишение свободы до пяти лет. Меру пресечения для него изберет суд.

При этом Александр - довольно известный в Киеве фотограф. "Страна" разбиралась в деталях скандала и личности подозреваемого.

Что известно о преступлении

О подозрении фотографу сообщил глава областной полиции Андрей Небитов. Имени он не сообщил - но на его странице в Facebook появились кадры задержания мужчины с длинными волнистыми волосами. В нем узнали известного фотографа Александра Ктиторчука.

"Спасибо оперативникам управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми и следователям полиции Киевской области, что не прошли мимо этой информации и собрали доказательства для привлечения к ответственности "фотографа". Для нас преступления в отношении детей имеют особый статус, поэтому сделаем все необходимое и возможное, чтобы таких "отбросов" искоренить из нашего общества. Продолжаем делать Киевскую область безопасной!", - написал Небитов.

Судя по оперативным кадрам, Ктиторчука задержали в полуподвальном помещении, где вероятнее всего, располагалась его студия. В здании, где стены увешаны фотоработами Ктиторчука, ему зачитали подозрение.

Полицейским стало известно, что задержанный совершал развратные действия по отношению к несовершеннолетним с 2016 года по настоящее время. Он также вступал с ними в половые отношения. Это происходило в Киеве на территории Обуховского района.

В ходе обысков на студии и дома у фотографа изъяли телефон, компьютер и другую технику - фотоаппараты, пленки, флешки.

Полиция заявляет, что для встреч с несовершеннолетними девушками фотограф арендовал квартиры и использовал микроавтобус Mercedes-Benz Vito, который "был специально переоборудован для развратных действий".

Фотограф снимал на видео половые акты и данные хранил на собственном компьютере. В настоящее время проводится экспертиза, но правоохранители уверяют, что даже первый осмотр показывает, что вероятная статья, которая светит Ктиторчуку - это ст. 301 (изготовление и распространение порнографии).

Мать одной из девочек рассказала полиции, как Ктиторчук развращал ее 15-летнюю дочь.

"Они были с детьми, гуляли просто компанией детей. Именно на нее он обратил внимание, сказал, что она очень фотогенична, что в ней "что-то есть". Дал визитку и попросил, чтобы я перезвонила и он сделает фотосессию. Он сделал фотосессию. У этого человека в мозгах были мысли по поводу ребенка моего. Я оценила бы это как домогательство и склонение к половому акту. Происходило совращение на тот момент. Он просил дочь ласкать его. Насколько я поняла из ее слов, это было этим летом, ей было 15 лет", - рассказала мама одной из девочек.

По данным "Киева оперативного", для развратных действий фотограф возил 15-летнюю девочку в Обухов.

Также установлено, что он на протяжении ряда лет Ктиторчук "совершал развратные действия" в отношении 17-летней и других неустановленных девушек на территории Киева и Обухова.

Фотограф пока на свободе и ждет суда по мере пресечения.

Любимый жанр фото - арт-ню

Александр Ктиторчук родился 27 июля 1964 года в Бердичиве Житомирской области. Его знают как преподавателя Киевской школы фотографии.

Ктиторчук никогда не скрывал, что одним из его любимых жанров является - ню-фотография. Этот жанр на своем сайте он называл "сиськи и что с ними делать". Отметим, что даже часть обнародованных кадров в публичном доступе - более чем откровенные.

Вот нагая девушка с разведенными ногами лежит на меховой подстилке.

А вот пример фотографии "со смыслом", который фотограф предлагает воссоздать самостоятельно: "И где его взять... построить изображение, которое будет казаться кадром из фильма".

О тонкой грани между порно и эротикой год назад на выставке в Кропивницком говорил и сам Ктиторчук.

"У всех, кто впервые взял в руки фотоаппарат и сделал снимки, получается порно. Три процента из этих людей остаются удовлетворенными своей работой, и они остаются в этой зоне. Следующий шаг – они начинают фотографировать эротику. И половина фотографов остаются в эротике. Когда человек понимает, что и эротика надоела, он начинает думать, куда еще пойти. Начинается ломка, появляются линии, свет, тень, графика, появляется формообразование.

Я предупреждаю, что таких женщин, как на фотографиях, не существует в природе. Это все сильно приукрашено. Чтоб вы не заморачивались, потому что беда начинается в головах людей: он ходит вокруг своей жены и думает, где б ему найти такую, как на фотографии. Повторяю: это приукрашено, фотошоп и прочее. Малая часть населения, которых задалбывает и рисование линий, начинает рассказывать истории. И я давно уже каждый раз, когда беру в руки фотоаппарат, пытаюсь рассказать историю. Когда ты просто смотришь в глаза человека, думаешь, как сделать так, чтобы в этих глазах появилась история. Мои фотографии – истории, которые вы сами себе дорисуете", - рассказывал именитый фотограф.

На многих фотографиях Ктиторчук объясняет что-то молодым дарованиям, обнимая их за плечи.

А вот фото с мастер-класса Ктиторчука, где уже другие фотографы повторяют стиль мастера. На кадрах - неизменно обнаженные молоденькие модели.

Фото Андрея Самойленко - последователя Ктиторчука

В одной из последних записей в Instagram Ктиторчук искал "обезбашенных подружек" для мастер-класса арт-ню в Люксембурге и Париже 20-21 марта.

"Сбиваясь с ног, ищем модель, две штуки, на мой мастер-класс АРТ-НЮ, который состоится 20-21 марта в Люксембурге и Париже. Время научиться быть моделью ещё есть", - писал фотограф с мировым именем.

Отдельно он всегда предупреждал о жанре съемки: "Внимание АРТ-НЮ. Для принятия решения нужно ознакомиться с моим творчеством, или задать много вопросов в личку. Если у вас есть хорошенькая и обезбашенная подружка, то покажите ей этот пост", - писал Ктиторчук в январе этого года.

При этом на фото, как можно заметить, в качестве реквизита использована кровать, похожая на ту, которая фигурирует на следственном видео.

Сейчас все комментарии к публикациям ограничены.

Однако большее число рекламы о мастер-классах сопровождалось фотоиллюстрациями с обнаженными моделями молодого возраста.

На некоторых фото позировал и сам Ктиторчук.

Вот так выглядело приглашение на мастер-класс по психологии ню, который проходил в Израиле.

Известно, что Ктиторчук сотрудничал с топовыми украинскими звездами - Лободой, Каменских, Скрябиным. Участвовал в популярных шоу-программах на телевидении.

Вот некоторые кадры украинских звезд, автором которых является Александр Ктиторчук.

Так фотограф увидел Надежду Грановскую и Светлану Лободу в гримерке

Борис Барский и Георгий Делиев

Потап с Настей Каменских

Ольга Сумская с Владимиром Горянским

Горбачева со Скрябиным

Тина Кароль

Наталья Могилевская и Влад Яма

Сам Ктиторчук с гимнасткой Лилией Подкопаевой

Арт-центр раздора

Не исключено, что истинной причиной обысков стал конфликт из-за помещений коммунального кинотеатра "Братислава" на Оболони, в котором у фотографа был свой арт-центр. Кстати, именно там его и задержали, говорят родители детей, которые ходили туда на танцы.

Ктиторчук является соучредителем и директором центра Art-Bratislava. Интересно, что вторым совладельцем выступает София Богатова - родственница депутата Киевсовета от "Голоса" Константина Богатова.

У самого Богатова в Facebook много фотографий из "Братиславы".

В октябре арт-студия Ктиторчука объявила о новом этапе ремонта здания "Братиславы", которое находится на балансе коммунального предприятия "Киевкинофильм". При этом сам фотограф одновременно числился и директором кинотеатра - то есть работником коммунального предприятия.

В его арт-компании сообщали, что закончили внутреннюю отделку кинотеатра и приступают к внешней.

При этом неизвестно, шла ли эта реконструкция в рамках тендера. В конце 2019 года депутат Богатов (тогда он представлял "Самопомощь") заявлял "Вечернему Киеву", что "с тендерами на работы именно этого бывшего кинотеатра в Департамента культуры и КП "Киевкинофильм" не сложилось".

Богатов заявлял, что тем не менее, на 2020 год бюджет столицы выделит на ремонт этого кинотеатра 20 миллионов гривен. А до этого реконструкция финансировалась за счет "волонтеров и депутатов".

В оболонских пабликах пишут, что реконструкцию "Братиславы" контролирует семья Богатова. В принципе, арт-центр и не скрывал, что берет деньги у депутата.

То есть по сути кинотеатр, который вроде на балансе у города, по сути управляется подконтрольной депутату от "Голоса" общественной организацией.

Правда, у коллег Ктиторчука другое мнение. Они считают, что действия полиции - это "показуха" с целью отжать здание в пользу третьих лиц. В комментариях на Facebook работающий в "Братиславе" директор танцевальной студии Александр Курпас пишет, что сначала на фотографа надели наручники для видео, потом сняли их (как мы рассказывали выше, пока его не арестовали).

"24-го в обед его показательно кладут в пол одевают наручники и потом почему-то их снимают и он спокойно ходит и все это есть на видео. Зачем тогда была вся эта показуха?", - удивляется он.

Таким образом за разоблачением известного фотографа может стоять еще и битва за помещение кинотеатра. Что впрочем не исключает вероятности развратных действий, о которых говорит полиция.