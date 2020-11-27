Судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое должно было достроить газопровод "Северный поток-2", возвращается в Россию. Корабль почти месяц находился в немецком порту на острове Рюген, а уже в субботу, 28 ноября, его ожидают в Калининграде.

Об этом сообщает ТАСС.

Накануне компания, которая отвечала за проверку строительных работ на предмет соответствия стандартам, объявила о том, что приостанавливает свою деятельность в этом проекте. До этого европейские подрядчики прекратили строительство газопровода из-за санкций США.

По предварительной оценке, "Северный поток-2" готов уже на 94%. Российская сторона планировала своими силами завершить его строительство.

Ранее "Страна" писала о том, что "Северный поток-2" вышел на финишную прямую, осталось достроить 100 км.

Также мы сообщали, что Германия заявила о неприемлемости санкций США против "Северного потока-2".