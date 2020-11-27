Трамп исключил бывших госсекретарей Олбрайт и Киссинджера из Консультативного комитета при Пентагоне
Президент США Дональд Трамп, который недавно уволил главу Пентагона Марка Эспера, исключил бывших госсекретарей Генри Киссинджера и Мадлен Олбрайт из Консультативного комитета Министерства обороны.
Об этом сообщает CNN.
"В рамках давно обдумываемых изменений мы можем подтвердить, что несколько членов Совета по оборонной политике Пентагона были исключены", - говорится в сообщении.
В ближайшее время станет известно, кто займет их места в Консультативном комитете при Пентагоне.
Ранее мы писали, что Трамп проводит чистку в рядах чиновников. Недавно он уволил директора Агентства по инфраструктурной и кибербезопасности (CISA) Криса Кребса.
Также сообщали, что президент США сменит руководство ЦРУ, ФБР и Пентагона в случае победы на выборах.
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