Президент США Дональд Трамп, который недавно уволил главу Пентагона Марка Эспера, исключил бывших госсекретарей Генри Киссинджера и Мадлен Олбрайт из Консультативного комитета Министерства обороны.

Об этом сообщает CNN.

"В рамках давно обдумываемых изменений мы можем подтвердить, что несколько членов Совета по оборонной политике Пентагона были исключены", - говорится в сообщении.

В ближайшее время станет известно, кто займет их места в Консультативном комитете при Пентагоне.

Ранее мы писали, что Трамп проводит чистку в рядах чиновников. Недавно он уволил директора Агентства по инфраструктурной и кибербезопасности (CISA) Криса Кребса.

Также сообщали, что президент США сменит руководство ЦРУ, ФБР и Пентагона в случае победы на выборах.