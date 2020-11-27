В США в городе Хендерсоне, который находится в штате Невада, ночью в четверг, 26 ноября застрелили одного человека и еще пятерых ранили. Правоохранители задержали мужчину и женщину, которых подозревают в совершении убийства и нападения.

Об этом со ссылкой на пресс-службу полиции сообщает CNN.

По предварительным данным, нападавшие "ездили на автомобиле по городу и вели беспорядочную стрельбу по людям без всякого явного мотива". Одного человека застрелили, а еще пять получили ранения. Всех пострадавших госпитализировали в больницу. По данным правоохранителей, их жизням ничего не угрожает.

В полиции добавили, что подозреваемые были найдены и задержаны по обвинению, не имеющему отношения к случившемуся.

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