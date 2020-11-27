Премьер Польши Матеуш Моравецкий и его венгерский коллега Виктор Орбан заявили, что воспользуются правом вето и не снимут блокирование бюджета ЕС на предстоящие семь лет пока его принятие связано с утверждением механизма защиты верховенства права. Также во время совместного заявления они сказали, что приняли такое решение для блага Евросоюза, передает RMF24.

По словам Моравецкого, новый механизм является политически мотивированным и может привести к распаду ЕС.

"Это крайне опасно для сплоченности всей Европы, это плохое решение, которое угрожает распадом Европы, распадом Евросоюза в будущем" - заявил Моравецкий.

"Мы объединим наши интересы и аргументы в этом обсуждении, и Венгрия не принимает никаких предложений, которые были бы неприемлемы для Польши. Мы будем биться вместе", - заявил Орбан.

Глава польского правительства вспомнил так называемый люксембургский кризис 60-х годов. По его словам, президент Франции Шарль де Голль несколько месяцев придерживался политики пустого кресла, поскольку боролся за собственное право вето. "Право вето - это закон, зашитый в договоры", - подчеркнул Моравецкий.

По его словам, это право заботиться об интересах каждого из государств-членов. "Сегодня атакуют Венгрию, Польшу, Словению, завтра это может быть Болгария, Испания, Италия, потому что кому-то что-то еще может не понравиться", - отметил он.

"Мы не колеблясь применяем вето не только на благо Венгрии и Польши, но и на благо всего Евросоюза", - добавил премьер Польши.

Напомним, 16 ноября Венгрия и Польша заблокировали принятие бюджета и фонда восстановления после пандемии на 2021-2027 годы, поскольку он включал пункт о наказаниях за определенные нарушения верховенства права. Американский миллиардер Джордж Сорос призвал Евросоюз отреагировать на вызов, брошенный Венгрией и Польшей.

Ранее "Страна" приводила мнение, согласно которому подобные заявления Сороса свидетельствуют о том, что он готовит "цветную революцию" в Венгрии.