Жители австрийской деревни Fucking (Фуккинг) приняли решение сменить название своего населенного пункта из-за постоянных насмешек и туристов, которые воруют табличку на въезде и выезде.

Об этом пишет DW.

Так, идею смены названия поддержали почти все жители, которых чуть более 100.

Деревня Fucking расположена в земле Верхняя Австрия у границы с Баварией (община Тарсдорф). Она носит свое название еще с 1 070 года. До появления интернета о ней практически никто не знал, но вскоре деревня попала в список самых смешных названий населенных пунктов

Село уже давно стало предметом веселья в англоязычных средствах массовой информации, которые радостно сообщали о местном раздражении по поводу похищения дорожных знаков на сувениры.

В официальном заявлении сельской общины говорится, что с 1 января 2021 село будет называться Фуггинг (Fugging).

Ранее мы писали, что берлинскую станцию метро переименуют в честь российского композитора.

Также рассказывали, что Рада переименовала четыре села в трех областях.