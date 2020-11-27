ДТП произошло около 08:30. Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

В России сегодня, 27 ноября, произошло очередное масштабное ДТП. Здесь, под Краснодаром, грузовик КамАз на полной скорости протаранил микроавтобус. В результате ДТП восемь человек погибли на месте, еще восьмерых с различными травмами увезли в больницу. Трое из госпитализированных находятся в тяжелом состоянии Трагедия произошла утром в пятницу, 27 ноября, на дороге в Выселковском районе Краснодарского края.

Об этом пишут местные СМИ.

По предварительным данным, около 08:30 водитель микроавтобуса при развороте не пропустил грузовик, который на большой скорости врезался в пассажирский авто с людьми. 

По факту аварии проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося. По данным прокуратуры, в салоне микроавтобуса находились 15 человек, несмотря на то, что транспортное средство не было предназначено для пассажирских перевозок.

В результате ДТП под Краснодаром восемь человек погибли на месте

Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Ранее "Страна" писала о том, что в Словакии микроавтобус из Украины столкнулся с автоцистерной. Погибла 62-летняя женщина.

Также мы сообщали, что появились фото грузовика "Киевавтодора", который пытался объехать пробку и попал в ДТП.

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