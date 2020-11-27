Минздрав показал свежие данные по распространению коронавируса по регионам на 27 ноября
В Украине из 16 218 заболевших Covid-19 за минувшие сутки коронавирусом заразились 666 детей и 655 медицинских работников. Больше всего новых пациентов зарегистрировали в Днепропетровской области, Киеве, Запорожской, Киевской, и Одесской областях.
Такие данные обнародовал на своей странице в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.
Всего за все время пандемии в Украине заболело Сovid-19 693 407 человек, из них 326 238 (+8 843 за сутки) выздоровели, умерли 11 909 жителей нашей страны (+192).
Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 27 ноября:
Киев - 65 539 (+1 520);
Винницкая область - 16 710 (+340);
Волынская область - 23 273 (+367);
Днепропетровская область - 34 888 (+1 773);
Донецкая область - 21 786 (+442);
Житомирская область - 28 481 (+555);
Закарпатская область - 22 748 (+323);
Запорожская область- 28 229 (+1 003);
Ивано-Франковская область - 34 696 (+651);
Киевская область - 35 235 (+994);
Кировоградская область - 4 824 (+118);
Луганская область - 6 061 (+136);
Львовская область - 44 509 (+898);
Николаевская область - 17167 (+436);
Одесская область - 41 501 (+966);
Полтавская область - 20 701 (+497);
Ровенская область - 29 875 (270);
Сумская область - 26 590 (+928);
Тернопольская область - 27 050 (+298);
Харьковская область - 54 028 (+595);
Херсонская область - 9 633 (+288);
Хмельницкая область - 28 350 (+647);
Черкасская область - 21 402 (+734);
Черновицкая область - 33 018 (+524);
Черниговская область - 17 113 (+628).
Ранее мы писали, что в Киеве посчитали три варианта роста смертности от коронавируса в Украине.
Также сообщали, что, по мнению украинского инфекциониста, дети являются главными переносчиками Covid-19.