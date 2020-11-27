В Украине из 16 218 заболевших Covid-19 за минувшие сутки коронавирусом заразились 666 детей и 655 медицинских работников. Больше всего новых пациентов зарегистрировали в Днепропетровской области, Киеве, Запорожской, Киевской, и Одесской областях.

Такие данные обнародовал на своей странице в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

Всего за все время пандемии в Украине заболело Сovid-19 693 407 человек, из них 326 238 (+8 843 за сутки) выздоровели, умерли 11 909 жителей нашей страны (+192).

Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 27 ноября:

Киев - 65 539 (+1 520);

Винницкая область - 16 710 (+340);

Волынская область - 23 273 (+367);

Днепропетровская область - 34 888 (+1 773);

Донецкая область - 21 786 (+442);

Житомирская область - 28 481 (+555);

Закарпатская область - 22 748 (+323);

Запорожская область- 28 229 (+1 003);

Ивано-Франковская область - 34 696 (+651);

Киевская область - 35 235 (+994);

Кировоградская область - 4 824 (+118);

Луганская область - 6 061 (+136);

Львовская область - 44 509 (+898);

Николаевская область - 17167 (+436);

Одесская область - 41 501 (+966);

Полтавская область - 20 701 (+497);

Ровенская область - 29 875 (270);

Сумская область - 26 590 (+928);

Тернопольская область - 27 050 (+298);

Харьковская область - 54 028 (+595);

Херсонская область - 9 633 (+288);

Хмельницкая область - 28 350 (+647);

Черкасская область - 21 402 (+734);

Черновицкая область - 33 018 (+524);

Черниговская область - 17 113 (+628).

Ранее мы писали, что в Киеве посчитали три варианта роста смертности от коронавируса в Украине.

Также сообщали, что, по мнению украинского инфекциониста, дети являются главными переносчиками Covid-19.