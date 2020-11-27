Северная Корея дала распоряжение своим дипломатам воздержаться от критики США на фоне начавшегося там перехода власти от действующего президента Дональда Трампа к кандидату от Демократической партии Джо Байдену, который уже объявил о своей победе на выборах.

Об этом сообщает агентство Yonhap.

Так официальные лица из Национальной разведывательной службы Южной Кореи (NIS) на заседании комитета по разведке парламента Южной Кореи проинформировали законодателей о том, что власти КНДР предостерегли своих послов от конфликтов с США.

Пхеньян якобы предупредил, что послы будут нести ответственность, если возникнут какие-либо проблемы, связанные с США. Согласно данным разведки, правительство КНДР обеспокоено тем, что после поражения Трампа на выборах, соглашение, заключенное между ним и северокорейским лидером Ким Чен Ыном, стало "бесполезным".

Напомним, что президентские выборы в США состоялись 3 ноября, большинство голосов уже подсчитаны, но результаты выборов официально не объявлены.

Ранее "Страна" писала о том, что Трамп собрал брифинг ради минутного выступления и сбежал от вопросов журналистов о проигрыше на выборах.

Также мы сообщали, что стали известны планы Байдена на первые 100 дней президентства.