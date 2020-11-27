По состоянию на утро пятницы, 27 ноября, в Украине подтвердилось 16 218 новых случаев заражения коронавирусом. И это очередное печальное достижение.

Напомним, что последний антирекорд был отмечен только вчера, 26 ноября, когда за сутки в стране был зафиксирован 15 331 новый зараженный.

Об очередных жертвах Covid-19 сообщает глава Минздрава Максим Степанов в соцсети.

Общее число заболевших на сегодняшний день таким образом достигло отметки в 693 407 человек. Выздоровели за последние 24 часа 8 843 пациента. Умерло за сутки 192 человека. Госпитализировано 2 069 человек. Среди новых зараженных 666 детей и 655 медработников.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Киеве (1 520 человек), Запорожской области (1 003), Киевской области (994), Днепропетровской области (1 773) и Одесской области (966).

Напомним, что в Словакии не увидели эффекта от поголовного тестирования населения на коронавирус.

Также мы рассказывали, что Швейцария не станет закрывать горнолыжные курорты во время пандемии коронавируса.