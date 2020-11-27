Еще 13 новых случаев коронавируса выявлено за минувшие сутки в Китае, заявили в Госкомитете по вопросам здравоохранения страны, сообщает ТАСС.

По данным комитета, у пяти человек заболевание протекает в активной форме, а восемь заразившихся переносят его бессимптомно.

Все активные случаи оказались ввозными. Из них три - в Шанхае, по одному на провинции Фуцзянь и Шэньси. Летальных исходов за прошедшие 24 часа не зафиксировано.

Всего, по последним данным, коронавирусом в Китае заразились почти 86,5 тысяч человек, погибли 4 634 пациента.

Ранее "Страна" писала о том, что в Словакии не увидели эффекта от поголовного тестирования населения на коронавирус.

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