Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко опроверг слухи о вероятности объявления досрочных парламентских выборов.

Об этом он заявил во время двухчасового интервью главному редактору издания "Гордон" и жене Дмитрия Гордона Алесе Бацман. Запись беседы опубликована на ее YouTube-канале.

"Вопрос того, что выборы будут весной, например, - этого вопроса, судя по тому, что я вижу, нет вообще в повестке дня. Есть вопросы объективные, которые происходят в работе Рады...Все понимают, что есть вопросы по работе, но мы стараемся их как-то решить, консолидировать единство фракций, особенно "Слуги народа", - сказал Тимошенко.

В то же время, по его мнению, то, что партии после завершения местных выборов не распускают избирательные штабы, нехорошо для страны, ведь определенным образом приводит к дестабилизации.

"Вопрос простой - народ избрал президента, народ избрал Верховную Раду. Это решение народа. И сейчас другие силы делают то, что просто нивелируют решение народа, с каждым днем ​​все больше и больше, для того, чтобы приблизить момент парламентских выборов и попытаться выйти на разговор о том, что нужна коалиция", - заявил заместитель руководителя ОП.

Ранее мы писали, что в этом же интервью Тимошенко опроверг возникшие в последнее время разговоры о грядущей отставке премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Также рассказывали, что замглавы Офиса президента считает, что Зеленский может пойти на второй срок. Это связано с невозможностью "восстановить страну" за одну каденцию.