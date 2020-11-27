В Аргентине разразился громкий скандал связанный с погребением великого футболиста Диего Марадоны. Как выяснилось, один из сотрудников похоронной компании "Pinier", занимавшийся подготовкой тела к прощальной церемонии совершил весьма неоднозначный поступок.

Он сделал фото у открытого гроба Марадоны, на котором хорошо видно, как он позирует, положив руку на лоб покойного, а левой рукой демонстрирует жест, что все отлично (большой палец поднят вверх - Ред.) .

Об этом сообщает портал Тn.com.ar.

После того как это фото разлетелось по сети в Аргентине и грянул мощный скандал. Большинство пользователей резко осудили такое неуважение к великому футболисту. Стоит отметить, что Марадону в итоге хоронили в закрытом гробу.

Пользователи сети в ярости от этого фото

Владелец похоронного бюро "Pinier" уже принес извинения семье Марадоны, заявив, что сотрудник уволен. Добавим, что слоган похоронной компании гласит: "Наша забота имеет значение".

Матиас Морли, адвокат покойного Марадоны уже выступил с резким заявлением и пообещал наказать сотрудника похоронного бюро.

"Учитывая распространение образа Диего на смертном одре, я лично позабочусь о том, чтобы найти мерзавца, который сделал эту фотографию. Все виновные в такой трусости заплатят", - написал адвокат.

Ранее "Страна" сообщала, что врач Марадоны заявил, что футболиста слишком рано выписали из больницы, поэтому он и скончался.