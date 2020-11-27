После того, как в Словакии все население страны было протестировано на предмет заражения Сovid-19, стало ясно, что это решение не принесло особого эффекта в борьбе с коронавирусом.

Власти страны объявили о смене тактики при проведении общенациональных тестирований. Так, премьер-министр Словакии Игорь Матович заявил, что второе тестирование, запланированное на первые выходные декабря отложено на неопределенный срок.

Об этом передает DW со ссылкой на Dpа.

Стало известно, что внутри правительства Словакии нет единства по этому вопросу. А ассоциация городов и общин страны в свою очередь потребовала вообще отказаться от практики проведения общенационального тестирования. Вместо этого в будущем предлагается сосредоточиться на тестировании уязвимых групп населения.

Согласно опубликованной 26 ноября местной службой здравоохранения статистике, количество новых случаев инфицирования коронавируса снова растет, несмотря на проведенное несколько недель назад массовое тестирование.

Ранее противники проведения массового тестирования заявляли, что краткосрочное сокращение количества новых случаев заражения связано не с проведенным тестированием, а с введением в октябре частичного локдауна.

Ранее "Страна" сообщала, что Швейцария не станет закрывать горнолыжные курорты во время пандемии коронавируса.