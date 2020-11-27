Пандемия коронавируса стремительно вносит коррективы в отмечание новогодних праздников по всему миру. Не обошли печальные новшества и Страну Восходящего Солнца.

Здесь из-за угрозы заражения отменили традиционное появление императорской семьи Японии перед подданными в честь Нового года, которое обычно проводилось 2 января.

Об этом официально сообщило Управление императорского двора, как передает "Коммерсант".

"Новогоднее посещение императорского дворца подданными 2 января 3 года правления Рэйва (2021 года - Ред.) решено отменить для предупреждения распространения нового типа коронавируса", - сообщила пресс-служба Управления.

Обычно в ходе мероприятий императорская семья выходила на балкон дворца, чтобы поздравить подданных с Новым годом. В этот день закрытая придворцовая территория частично становится доступной для посещений. В прошлом году торжество посетили около 70 000 человек.

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