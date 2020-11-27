Известный британский археолог, профессор Кен Дарк из Университета Рединга заявил о важном открытии. Он утверждает, что ему удалось найти в Назарете дом, в котором вероятно провел детские годы Иисус Христос.

Остатки дома, выстроенного на склоне холма, сейчас находятся под монастырем Сестер Назарета. Профессор Кен Дарк 14 лет изучал руины жилища I-го века и пришел к удивительным выводам. Об этом сообщает Daily Mail.

Жилище из камня и раствора, было впервые обнаружено еще в 1880-х годах позапрошлого века. Оно было частично вырублено в известняковом склоне холма опытным мастером - вероятно, самим Иосифом, отцом Иисуса, считает ученый.

Место, где был обнаружен дом Иисуса в Назарете, фото Daily mail

Монахини, ордену которых принадлежал монастырь, вели раскопки до 1930-х годов, полагая, что это был дом детства Иисуса, основываясь на утверждении известного библеиста Виктора Герена в 1888 году. Но доказательства этому так и не были найдены.

В период с 1936 по 1964 год на этом месте проводились дополнительные раскопки священником-иезуитом, после чего оно было почти забыто учеными, пока профессор Дарк в 2006 году не начал новый исследовательский проект.

В 2015 году археолог опубликовал статью, основанную на первоначальных результатах, предполагая, что это дом Марии и Иосифа. Последующий анализ подтвердил, что строение восходит к I веку, и что когда-то это был действительно дом Иисуса.

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