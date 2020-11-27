После начала урегулирования карабахского конфликта, из Армении пришло новое тревожное сообщение. Здесь обнаружили труп российского военнослужащего.

Об этом передает агентство "Интерфакс".

"Тело военного было найдено по месту его проживания вне территории воинской части сослуживцем погибшего", - сообщила пресс-служба Южного военного округа (ЮВО) в четверг, 26 ноября.

Специальная комиссия командования военной базы ЮВО в Армении вместе с правоохранительными органами проводит расследование по факту смерти военного-контрактника. Также отмечается, что следов насильственной смерти на теле военного-контрактника не обнаружено.

Сейчас все обстоятельства трагического случая расследуют военные следователи России вместе с местными силовиками.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что в Армении правительство Пашиняна покинули уже шесть министров.