Сколько украинцев болеют коронавирусом. Фото: flickr.com

В Минздраве показали карту заболеваемости коронавирусом в разных регионах страны по состоянию на 27 ноября. За последние сутки заразилось еще 16 тысяч человек, излечилось 8 843 и скончалось 192.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

  • Киев - 65 539 случаев
  • Виницкая область - 16 710 случаев
  • Волынская область - 23 273 случаев
  • Днепропетровская область - 34 888 случаев
  • Донецкая область - 21 786 случаев
  • Житомирская область - 28 481 случаев
  • Закарпатская область - 22 748 случаев
  • Запорожская область - 28 229 случаев
  • Ивано-Франковская область - 34 696 случаев
  • Киевская область - 35 235 случаев
  • Кировоградская область - 4 824 случаев
  • Луганская область - 6 061 случаев
  • Львовская область - 44 509 случаев
  • Николаевская область - 17 167 случаев
  • Одесская область - 41 501 случаев
  • Полтавская область - 20 701 случаев
  • Ровенская область - 29 875 случаев
  • Сумская область - 26 590 случаев
  • Тернопольская область - 27 050 случаев
  • Харьковская область - 54 028 случаев
  • Херсонская область - 9 633 случаев
  • Хмельницкая область - 28 350 случаев
  • Черкасская область - 21 402 случаев
  • Черновицкая область - 33 018 случаев
  • Черниговская область - 17 113 случаев

Сколько украинцев болеют коронавирусом

Напомним, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что имеющиеся в госбюджете средства и те, по которым ведутся переговоры, позволят закрыть потребность Украины в вакцине от Covid-19 на 2021 год.

Как сообщала "Страна", в Северной Корее провели несколько казней чиновников и борются с эпидемией коронавируса. Также страна готовится к возможным переменам внешнеполитического курса США после прихода к власти Джо Байдена.

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