Опубликована карта распространения коронавируса по областям Украины на 27 ноября
В Минздраве показали карту заболеваемости коронавирусом в разных регионах страны по состоянию на 27 ноября. За последние сутки заразилось еще 16 тысяч человек, излечилось 8 843 и скончалось 192.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья.
- Киев - 65 539 случаев
- Виницкая область - 16 710 случаев
- Волынская область - 23 273 случаев
- Днепропетровская область - 34 888 случаев
- Донецкая область - 21 786 случаев
- Житомирская область - 28 481 случаев
- Закарпатская область - 22 748 случаев
- Запорожская область - 28 229 случаев
- Ивано-Франковская область - 34 696 случаев
- Киевская область - 35 235 случаев
- Кировоградская область - 4 824 случаев
- Луганская область - 6 061 случаев
- Львовская область - 44 509 случаев
- Николаевская область - 17 167 случаев
- Одесская область - 41 501 случаев
- Полтавская область - 20 701 случаев
- Ровенская область - 29 875 случаев
- Сумская область - 26 590 случаев
- Тернопольская область - 27 050 случаев
- Харьковская область - 54 028 случаев
- Херсонская область - 9 633 случаев
- Хмельницкая область - 28 350 случаев
- Черкасская область - 21 402 случаев
- Черновицкая область - 33 018 случаев
- Черниговская область - 17 113 случаев
Напомним, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что имеющиеся в госбюджете средства и те, по которым ведутся переговоры, позволят закрыть потребность Украины в вакцине от Covid-19 на 2021 год.
Как сообщала "Страна", в Северной Корее провели несколько казней чиновников и борются с эпидемией коронавируса. Также страна готовится к возможным переменам внешнеполитического курса США после прихода к власти Джо Байдена.