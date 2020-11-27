В Минздраве показали карту заболеваемости коронавирусом в разных регионах страны по состоянию на 27 ноября. За последние сутки заразилось еще 16 тысяч человек, излечилось 8 843 и скончалось 192.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

Киев - 65 539 случаев

Виницкая область - 16 710 случаев

Волынская область - 23 273 случаев

Днепропетровская область - 34 888 случаев

Донецкая область - 21 786 случаев

Житомирская область - 28 481 случаев

Закарпатская область - 22 748 случаев

Запорожская область - 28 229 случаев

Ивано-Франковская область - 34 696 случаев

Киевская область - 35 235 случаев

Кировоградская область - 4 824 случаев

Луганская область - 6 061 случаев

Львовская область - 44 509 случаев

Николаевская область - 17 167 случаев

Одесская область - 41 501 случаев

Полтавская область - 20 701 случаев

Ровенская область - 29 875 случаев

Сумская область - 26 590 случаев

Тернопольская область - 27 050 случаев

Харьковская область - 54 028 случаев

Херсонская область - 9 633 случаев

Хмельницкая область - 28 350 случаев

Черкасская область - 21 402 случаев

Черновицкая область - 33 018 случаев

Черниговская область - 17 113 случаев

Напомним, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что имеющиеся в госбюджете средства и те, по которым ведутся переговоры, позволят закрыть потребность Украины в вакцине от Covid-19 на 2021 год.

Как сообщала "Страна", в Северной Корее провели несколько казней чиновников и борются с эпидемией коронавируса. Также страна готовится к возможным переменам внешнеполитического курса США после прихода к власти Джо Байдена.