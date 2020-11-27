Президент США Дональд Трамп, накануне отказавшийся признавать свое поражение на выборах, вскоре после этого заявил, что покинет Белый дом. Это произойдет при условии, если коллегия выборщиков проголосует за избранного президента-демократа Джо Байдена.

Об этом сообщает международное агентство Reuters.

"Республиканец Трамп сказал, что в ближайшее время он пойдет на уступку: если коллегия выборщиков признает Байдена победителем на выборах, он покинет Белый дом. Инаугурация Байдена состоится 20 января", - отмечает агентство.

Между тем в Украине обсуждают,ч его ждать от новой администрации Байдена. Так, согласно инсайдерской информации, при нем в нашу страну в качестве посла может вернуться Мари Йованович.

Ранее "Страна" разбиралась, как обстоят дела у Трампа с судами по выборам и что он предпримет дальше.