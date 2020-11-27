Трамп назвал условие, при котором он покинет Белый дом
Президент США Дональд Трамп, накануне отказавшийся признавать свое поражение на выборах, вскоре после этого заявил, что покинет Белый дом. Это произойдет при условии, если коллегия выборщиков проголосует за избранного президента-демократа Джо Байдена.
Об этом сообщает международное агентство Reuters.
"Республиканец Трамп сказал, что в ближайшее время он пойдет на уступку: если коллегия выборщиков признает Байдена победителем на выборах, он покинет Белый дом. Инаугурация Байдена состоится 20 января", - отмечает агентство.
Между тем в Украине обсуждают,ч его ждать от новой администрации Байдена. Так, согласно инсайдерской информации, при нем в нашу страну в качестве посла может вернуться Мари Йованович.
Ранее "Страна" разбиралась, как обстоят дела у Трампа с судами по выборам и что он предпримет дальше.