Бывший врач скончавшегося аргентинского спортсмена Диего Марадоны Альфред Кахе заявил, что футболисту не оказали должной помощи при лечении, которое он проходил в начале ноября. По мнению медика, его выписали слишком рано.

Об этом Кахе сказал в эфире программы Telefé Noticias.

"Мне не казалась логичной его выписка. Диего должен был оставаться в больнице с другой инфраструктурой", - считает медик.

Он добавил, что возле Марадоны всегда должен был находиться врач, поскольку обследование сердечно-сосудистой системы не было проведено полностью. В целом Кахе посчитал лечение спортсмена неадекватным состоянию пациента.

"Рядом должен был постоянно находиться врач. В его ситуации было два важных аспекта: во-первых, операция была логичной или нелогичной; во-вторых, сердечно-сосудистое обследование не было проведено полностью", - считает Кахе.

В том же интервью врач заявил, что перед смертью Марадона был в депрессии.

Ранее "Страна" приводила подробности последних минут жизни звезды футбола.