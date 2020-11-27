Врач Марадоны заявил, что перед смертью футболиста слишком рано выписали из больницы
Бывший врач скончавшегося аргентинского спортсмена Диего Марадоны Альфред Кахе заявил, что футболисту не оказали должной помощи при лечении, которое он проходил в начале ноября. По мнению медика, его выписали слишком рано.
Об этом Кахе сказал в эфире программы Telefé Noticias.
"Мне не казалась логичной его выписка. Диего должен был оставаться в больнице с другой инфраструктурой", - считает медик.
Он добавил, что возле Марадоны всегда должен был находиться врач, поскольку обследование сердечно-сосудистой системы не было проведено полностью. В целом Кахе посчитал лечение спортсмена неадекватным состоянию пациента.
"Рядом должен был постоянно находиться врач. В его ситуации было два важных аспекта: во-первых, операция была логичной или нелогичной; во-вторых, сердечно-сосудистое обследование не было проведено полностью", - считает Кахе.
В том же интервью врач заявил, что перед смертью Марадона был в депрессии.
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