"Сделал все в своей жизни". Врач рассказал о депрессии Марадоны перед смертью
Бывший врач легенды мирового спорта Диего Марадоны Альфред Кахе заявил, что эмоциональное состояние футболиста в последние недели жизни оставляло желать лучшего. Он пребывал в депрессии и говорил, что сделал в своей жизни все.
Об этом Кахе рассказал в эфире программы Telefé Noticias.
"Ему было очень грустно. Его психолог сказал мне, что он был в глубокой депрессии. Выражение "сделал все в своей жизни" мне не понравилось", - признался медик.
К слову, в начале ноября СМИ со ссылкой на представителя звезды футбола сообщали, что Марадона госпитализирован и будет проходить лечение от депрессии.
"Он целую неделю грустил, отказывался принимать пищу", - сказал тогда журналистам представитель бывшего капитана сборной Аргентины.
Тогда больницу близ Буэнос-Айреса Марадону отвезли по просьбе его личного врача, решившего, что там будет проще оценить общее состояние здоровья экс-футболиста.
Ранее "Страна" рассказывала, что в столице Аргентины началось прощание с Марадоной.
Во время прощания начались столкновения футбольных фанов с полицией.