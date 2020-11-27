Бывший врач легенды мирового спорта Диего Марадоны Альфред Кахе заявил, что эмоциональное состояние футболиста в последние недели жизни оставляло желать лучшего. Он пребывал в депрессии и говорил, что сделал в своей жизни все.

Об этом Кахе рассказал в эфире программы Telefé Noticias.

"Ему было очень грустно. Его психолог сказал мне, что он был в глубокой депрессии. Выражение "сделал все в своей жизни" мне не понравилось", - признался медик.

К слову, в начале ноября СМИ со ссылкой на представителя звезды футбола сообщали, что Марадона госпитализирован и будет проходить лечение от депрессии.

"Он целую неделю грустил, отказывался принимать пищу", - сказал тогда журналистам представитель бывшего капитана сборной Аргентины.

Тогда больницу близ Буэнос-Айреса Марадону отвезли по просьбе его личного врача, решившего, что там будет проще оценить общее состояние здоровья экс-футболиста.

Ранее "Страна" рассказывала, что в столице Аргентины началось прощание с Марадоной.

Во время прощания начались столкновения футбольных фанов с полицией.