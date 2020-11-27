В России с 24 по 26 ноября произошли три отключения энергоблоков атомных электростанций. Во вторник автоматика сработала на Ростовской и Курской АЭС, а в четверг - на Нововоронежской.

Об этом сообщается в Телеграм-канале российской энергетической компании "Росэнергоатом".

По данным компании, 24 ноября в 11:47 первый энергоблок Ростовской АЭС был отключен от сети автоматической защитой генератора. Мощность реакторной установки в штатном режиме была снижена до 10%.

"Разгрузка и отключение оборудования проведены в соответствии с требованиями технологического регламента и инструкций по безопасности. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации оборудования нет. Выясняются причины срабатывания автоматики", - написала пресс-служба "Росатома".

В тот же день третий энергоблок Курской АЭС остановили по факту срабатывания автоматики.

"Разгрузка и отключение оборудования произведены в соответствии с требованиями технологического регламента и инструкций по эксплуатации. Энергоблок будет включен в работу после выяснения и устранения причин останова. В настоящее время на КуАЭС в работе находятся энергоблоки 1, 2 и 4. Они работают на мощности, установленной диспетчерским графиком", - заверили в корпорации.

А 26 ноября в 17:10 седьмой энергоблок Нововоронежской АЭС действием автоматики был отключен от сети после срабатывания датчика превышения давления во втором контуре. Причины срабатывания датчика выясняются.

Сейчас на НВАЭС в работе находятся энергоблоки 4, 5, и 6. Они несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком.

Отключения энергоблоков по разным причинам регулярно происходят и в Украине. Так, весной Запорожская атомная электростанция отключила блок №2 от энергосистемы страны и вывела его в резерв.

А прошлой зимой на Ровенской АЭС отключили 4-й энергоблок для проведения ремонта.