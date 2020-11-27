В Харьковской области начали перепись бобров. Это поможет в предотвращении засух, а также установит количество животных, чтобы определить количество разрешений на охоту.

Об этом сообщает Киверцовский национальный естественный парк "Цуманская пуща" в Facebook.

Такой масштабный пересчет проводят впервые. Каждый желающий может присоединиться и отметить местоположение того или иного животного. Отмечается, что уже третий год подряд в регионе наблюдается засуха, а бобры могут помочь решить эту проблему. Также бобровые запруды увеличивают количество проживающих на территории птиц. В частности, краснокнижных.

"Эти водные грызуны могут помочь восстановлению водотоков малых рек, которых в районе очень много. Именно засуха заставила нас наконец провести детальный учет. Ранее мы привлекали специалистов для учета краснокнижных птиц", - отметили в администрации парка.

Сфотографировать самих бобров довольно сложно, так как они ведут ночной образ жизни, однако гражданам предложили фотографировать их следы и отправлять представителям заповедника вместе с геолокацией места, где были замечены отпечатки лап.

Отмечается, что при поиске боров нужно обратить внимание на:

свежеповаленные деревья, кусты, их пеньки разной величины;

вылазы и тропы, ведущие к кормовых участкам бобров;

следы углубления каналов, домики, запруды;

запасы корма в виде кучи заготовленных ветвей вблизи зимнего жилища бобров.

Действо продлится до конца января, после чего по итогам подсчетов решат, есть ли возможность добиваться полного запрета на охоту из-за маленькой популяции или же можно нужно вводить ограничения на количество лицензий.

"Если в результате массового подсчета окажется, что популяция малораспространенная в районе, экологи и работники Нацпарка будут просить областное лесоохотничье хозяйство, несмотря на исключение из Красной книги, запретить или ограничить выдачу разрешений на охоту на бобра", - добавили а парке.

Сейчас европейские бобры не считаются вымирающими животными, поэтому не входят в красную книгу, однако находятся на грани угрожающего положения.

Напомним, в Червонограде, что во Львовской области, спасатели достали из канализационного колодца двух бобров.

Как сообщала "Страна", ученые из Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника во время экспедиции 20 августа собрали под гнездом орлана-белохвоста на окраине села Старые Шепеличи остатки обедов птиц. По ним исследователи определили, чем взрослые особи кормили свое потомство. В рационе оказались и бобры.