Канцелярия Окружного административного суда города Киева зарегистрировала три новых иска с просьбой отменить установленный правительством карантин выходного дня.

Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

За последние два дня с требованиями в суд обратилась Луцкий городской совет, КП "Тернопольская кинокомиссии" и Тернопольская областная общественная организация "Предприниматели Галичины". Ответчиком во всех указанных исках выступает Кабинет министров.

Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по упомянутым административным искам.

Всего с 12 ноября 2020 в суда поступили уже семь исков, в которых полностью или частично оспаривается постановление правительства от 11 ноября 2020 об установлении дополнительных ограничений на выходных.

Как писала "Страна", первые три поступивших в ОАСК иска об отмене карантина направили культурные учреждения Львова.

Еще один иск поступил от жителя Черниговской области.