Киевский таксист инсценировал собственное ограбление, чтобы скрыть от жены факт зачисления денег некоей своей знакомой.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

"Чтобы оправдаться перед женой за потраченные деньги, мужчина придумал обстоятельства, при которых у него якобы их забрали. Для подтверждения этой версии он даже с заявлением обратился в полицию, но опытные правоохранители впоследствии установили истинную картину происшествия. Теперь правонарушителю грозит до двух лет лишения свободы", - указано в сообщении.

Водитель сообщил о разбойном нападении около станции метро "Нивки", однако после опроса "пострадавшего" закрались некоторые подозрения. Оказалось, что деньги мужчина перечислил своей знакомой через терминал самообслуживания, а в полицию обратился, чтобы скрыть этот факт от супруги.

"В ходе общения с заявителем мы поняли, что человек может дает нам ложную информацию, поскольку путается в показаниях. Нам он рассказал о том, что пассажир порезал куртку, забрал деньги и скрылся. Однако в ходе отработки этой версии мы установили, что в указанное время к потерпевшему в салон автомобиля никто не садился, а затем он ехал без остановок", - рассказал глава отдела полиции №3 Шевченковского управления полиции Игорь Леус.

За ложные показания теперь таксисту грозит до двух лет исправительных работ или ограничения свободны на срок до трех лет.

Напомним, на фоне новостей о нападении на журналиста в Харькове, стало известно о судьбе его коллеги, Алексее Кусове, недавно пережившего ограбление. Как утверждает полиция, он инсценировал нападение на себя, чтобы поднять рейтинг своих страниц в соцсетях.

Как сообщала "Страна", в Шевченковском районе Киева отец сдал полиции сына, который вместе с друзьями украл колеса у небрежно припаркованного автомобиля KIA.