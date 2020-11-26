Известная российская балерина Анастасия Волочкова впервые раскрыла имя своего возлюбленного, которого уже не первый год упорно скрывает.

Соответствующее фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

Так, на снимке, который она подписала "Без слов", балерина сидит рядом с нарисованным на песке художественным сердцем с камнями.

В центре фигуры красиво выведены имена "Анастасия" и "Олег" на латинице.

Напомним, эпатажная российская экс-балерина Анастасия Волочкова пригласила друзей на свою свадьбу, точную дату которой она пока не назвала. Это произошло во время празднования 44-летия бывшей примы Большого театра в караоке-клубе Single, пишут российские издания.

Она дала понять, что свой первый официальный брак намерена отметить с размахом. Анастасия собирается сменить семь свадебных платьев и надеть корону с бриллиантами. Один из нарядов звезде пообещала подарить российская светская львица Алена Кравец.

Как сообщала "Страна", слухи о том, кто является новый любимым мужчиной Анастасии Волочковой, ходили давно. Однако, по последним данным журналистов, она состоит в отношениях с бизнесменом из Краснодара Андреем Марченко. Он владеет сетью отелей.