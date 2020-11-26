Имя партнера Волочковой. Фото из открытых источников

Известная российская балерина Анастасия Волочкова впервые раскрыла имя своего возлюбленного, которого уже не первый год упорно скрывает. 

Соответствующее фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

Так, на снимке, который она подписала "Без слов", балерина сидит рядом с нарисованным на песке художественным сердцем с камнями.

В центре фигуры красиво выведены имена "Анастасия" и "Олег" на латинице. 

Имя партнера Волочковой

Напомним, эпатажная российская экс-балерина Анастасия Волочкова пригласила друзей на свою свадьбу, точную дату которой она пока не назвала. Это произошло во время празднования 44-летия бывшей примы Большого театра в караоке-клубе Single, пишут российские издания.

Она дала понять, что свой первый официальный брак намерена отметить с размахом. Анастасия собирается сменить семь свадебных платьев и надеть корону с бриллиантами. Один из нарядов звезде пообещала подарить российская светская львица Алена Кравец.

Как сообщала "Страна", слухи о том, кто является новый любимым мужчиной Анастасии Волочковой, ходили давно. Однако, по последним данным журналистов, она состоит в отношениях с бизнесменом из Краснодара Андреем Марченко. Он владеет сетью отелей.

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