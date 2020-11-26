Истица обратилась в суд с иском к банку и своему мужу о признании договора недействительным, но местный суд отказал.

Как информирует Юрлига, исковое заявление мотивировано тем, что между ответчиками был заключен договор о предоставлении кредита, в обеспечение исполнения условий которого было передано в ипотеку банка нежилое помещение.

Истица отметила, что заключение этой сделки выходит за пределы мелкого бытового и является сделкой, заключенной относительно ценного имущества. Согласия она не давала ни в устной, ни в письменной форме. Считает, что обращение взыскания задолженности по кредитному договору повлияет на имущественное положение семьи, в том числе и на имущественное положение истицы и их детей.

Местный суд отказал в удовлетворении иска.

Решение мотивировано тем, что заключение одним из супругов договора по распоряжению общим имуществом без согласия второго из супругов может быть основанием для признания такого договора недействительным лишь в том случае, когда имело место отчуждение общего имущества супругов. Поскольку кредитный договор, который просит признать недействительным истица, не является распоряжением имуществом супругов, то письменное согласие жены для его заключения не требуется, поэтому основания считать нарушенными права истицы при заключении спорного кредитного договора отсутствуют.

Апелляционный суд оставил это решение без изменений.

Коллегия судей Гражданского суда ВС с таким выводом согласилась.

Позиция Верховного Суда

В соответствии с частями 1-3 ст. 65 СК Украины жена, муж распоряжаются имуществом, являющимся объектом права общей совместной собственности супругов, по взаимному согласию. При заключении договоров одним из супругов считается, что он действует с согласия другого супруга. Жена, муж имеет право на обращение в суд с иском о признании договора недействительным как такого, что заключенный вторым из супругов без ее, его согласия, если этот договор выходит за пределы мелкого бытового. Для заключения одним из супругов договоров, требующих нотариального удостоверения и (или) государственной регистрации, а также договоров относительно ценного имущества, согласие второго из супругов должно быть подано в письменном виде.

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