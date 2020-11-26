Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что Владимир Зеленский может пойти на второй президентский срок. Это связано с невозможностью "восстановить страну" за одну каденцию.

Об этом чиновник сказал во время длинного интервью главному редактору издания "Гордон" и жене Дмитрия Гордона Алесе Бацман. Запись беседы опубликована на ее YouTube-канале.

Бацман напомнила слова Зеленского на последней большой пресс-конференции: тогда он сказал, что пересмотрел свое предвыборное обещание отбыть на высшем посту только один срок. Она поинтересовалась, обсуждал ли собеседник с Зеленским вопрос о втором сроке.

"Если у президента будет такое решение, он об этом скажет. Да, на пресс-конференции он действительно сказал, что одного срока мало по объективным причинам, а не потому, что он решил идти на второй срок. Действительно, для того, чтобы восстановить страну, одного срока мало. Это небольшой период, потому что его объективно недостаточно. Мы об этом не говорим, потому что у нас на обсуждение второго срока президентских выборов сейчас нет времени", - ответил Тимошенко.

Также он не исключил, что Зеленский может сложить обязанности досрочно.

"В любом случае, если президент сочтет нужным уйти, он, пожалуй, скажет об этом народу. Я не вижу такой ситуации пока в принципе, потому что президент действительно хочет сделать страну другой, развитой. Но такой вопрос сейчас вообще не стоит", - отметил заместитель Ермака.

Смотрите ответ на вопрос о втором сроке с 31:08

В этом же интервью Тимошенко опроверг слухи об отставке Дениса Шмыгаля.

Что касается второго срока Зеленского, то разговоры о нем начались весной.