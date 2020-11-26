Американские исследователи проанализировали сотни счастливых семей и определили их общие черты, которые помогают построить крепкую и любящую семью.

Об этом сообщает Journal of Contextual Behavioral Science.

Так, по результатам изучения 174 семей ученые из Рочестерского университета, было проанализировано 43 952 человека. Исследователи определили, что у всех них есть похожие черты характера.

Основное сходство - психологическая гибкость. Она включает в себя стремление к изучению чего-то нового, осознанное и внимательное отношение к настоящему моменту, быстрая переключаемость между эмоциями (когда человек не зацикливается на одной мысли), связь с собственными моральными ценностями, умения смотреть на ситуацию со стороны и долговременное упорство в достижении своих целей.

В обратном случае же люди склонны избегать сложных мыслей, легкомысленное относиться к окружающему миру, снова и снова прокручивать в голове неприятные мысли, заниматься самобичеванием, а также концентрации внимания на отрицательных моментах, которые мысленно мешают сосредоточиться на методах их решения.

Отмечается, что слишком психологически гибкие люди могут впоследствии приобрести психологические проблемы, поэтому, как отмечают психологи, необходимо найти золотую середину.

Примечательно, что на счастье в собственной семьи имеют больше шансов люди, которых в детстве любили, учили любить окружающих, изучать мир и учиться новому. Они, став родителями, становятся более гибкими в воспитании и подстраиваются под ситуацию, исходя из собственного опыта и поведения ребенка, а не придерживаются одной стратегии общения с детьми.

Напомним, ученые назвали девять самых важных положительных эффектов в организме человека, которые приносит обычный секс.

Как сообщала "Страна", в ситуации морального выбора, когда можно поступить либо справедливо, либо принести наибольшую пользу членам одной из нескольких групп, маленькие дети склонны делить все поровну, но отдают предпочтение членам одной группы, если ресурсы ограничены.