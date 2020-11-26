Более 1 млн украинцев, которые остановили работу на время карантина, получат финансовую помощь на портале и в приложении "Дія".

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Предприниматели и работники получат помощь от государства в размере 8 тыс. грн. Общий объем по этому направлению составит 10 млрд грн. Сервис можно будет получить за 5 минут в приложении "Дія" или на портале", - говорится в сообщении.

Отмечается, что помощь получат работники или ФЛП, если его работодатель имеет одну из 6-ти категорий КВЭД:

47 - Розничная торговля (кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами);

55 - Временное размещения;

56 - Деятельность по обеспечению блюдами и напитками;

59.14 - Демонстрация кинофильмов;

90 - Деятельность в сфере творчества, искусства и развлечений;

93 - Деятельность в сфере спорта, организации отдыха.

Одна из 6 категорий КВЭД должна быть заявлена первой в регистрационных сведениях на 31.10.2020.

Финансовая помощь будет предоставляться единовременно ФОПам и наемным работникам, которые приостановили работу на время карантина.

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