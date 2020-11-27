Полный локдаун: Минздрав обещает предупредить

Полный локдаун все ближе к тому, чтобы стать реальностью. Вчера министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о том, что карантин нужно ввести в полном объеме, включая запрет на междугородный транспорт. А министр здравоохранения Максим Степанов сказал, что в случае решения по локдауну о нем предупредят за неделю.

Так что, судя по всему, консенсус по этому вопросу во власти есть. Правда, есть и моменты, которые могут стать причиной для разногласий. К примеру, министр культуры Александр Ткаченко считает, что полный карантин нужно ввести на новогодние праздники, а Аваков выступает за целый месяц локдауна.

Но с последним могут быть проблемы. Хотя бы потому, что вчера президент, в подтверждение своей позавчерашней речи, внес в парламент проект закона о поддержке предпринимателей, которые страдают от карантина.

И если при карантине выходного дня и даже при полном локдауне на праздники пострадают только сферы обслуживания и развлечений, то в случае месячной остановки всего пострадают абсолютно все сферы экономики. Так что в этом случае поддержка нужна будет не только "маленьким кофейням", но и промпредприятиям, строительным компаниям и т. д.

Поэтому месячный локдаун вряд ли станет реальностью. А вот к праздничному нужно готовиться. Даже несмотря на то, что Степанов хочет предупредить о нем только за неделю.

Конституционный кризис: выход найден?

Спикер Верховной Рады анонсировал законопроект, который вернет уголовную ответственность за недостоверное декларирование. По словам Дмитрия Разумкова, рабочая группа согласовала ключевые позиции, и это позволит решить вопрос в рамках закона.

Во всем этом сообщении от спикера главными, собственно, являются последние слова – "в рамках закона".

Потому что, если исходить из законности, то нужно отозвать и предложение Владимира Зеленского о роспуске Конституционного суда, и проект самого Разумкова, который предлагает признать решение КС по электронному декларированию недействительным.

Если это действительно так, то будет создан проект изменений закона о е-декларировании, который заменит отмененные нормы, и этот проект пройдет два чтения в парламенте. В таком варианте никаких претензий не будет ни у Евросоюза, ни у Венецианской комиссии.

Правда, есть одно "но": новые нормы нужно прописать так, чтобы они не противоречили Конституции. Потому что в ином варианте все равно найдутся те, кто сделает представление в КС, и е-декларирование в третий раз будет отправлено в офлайн.

Так что остается надеяться, что слова "в рамках закона" касаются и процедуры принятия согласованного законопроекта, и его содержания. Тогда конституционный кризис действительно закончится.

ZIK хотят наказать за "соросятню". Накажут ли "Прямой" за "вату"?

Нацрада по ТВ никогда не отличалась адекватностью. Но принятые ею вчера решения и вовсе можно назвать полным абсурдом. Прежде всего, речь идет о назначении внеплановой проверки телеканала ZIK за анонс телемарафона "Реванш соросятни".

Что имелось в виду под данным "реваншем", осталось неизвестным, поскольку сам марафон не состоялся. Впрочем, можно предположить, что речь идет о возможном усилении групп влияния Запада, известных как "соросята", после победы Джо Байдена на президентских выборах в США.

Если это так, то все, в чем можно обвинить телеканал, это в несколько грубоватом использовании сленгового термина. Ответственный секретарь Нацрады Юрий Зиневич, собственно, и назвал название несостоявшегося марафона "неприятным". Однако это вкусовщина, которая явно не может считаться нарушением.

Другое дело, что тот же Зиневич назвал это название "дискриминирующим". А его коллега Ольга Герасимьюк и вовсе решила, что "это заявление может быть воспринято аудиторией как призыв к агрессии против части украинского общества и иностранных граждан".

Насчет "призыва к агрессии" тут, собственно, и комментировать нечего, поскольку не может быть призыва к чему-то, в котором даже нет глагола. А вот заявления насчет "дискриминации" стоит рассмотреть подробнее.

Нацрада решила провести проверку анонса по статье закона "О телевидении и радиовещании", насчет призывов разжиганию национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти. Кто же по данной классификации "соросята" – нация, раса или религиозная община?

Понятно, что ни то, ни другое, ни третье. Поэтому для обвинений в адрес телеканала в Нацраде придумали новую статью: дискриминация части украинского общества по политическим взглядам. Чем поймали себя в ловушку. Потому что, если ZIK проверять по такому обвинению, то телеканал "Прямой" уже давно надо закрыть за регулярную трансляцию программы "Вата шоу", название которой дискриминирует не несколько тысяч человек, работающих за иностранные гранты, а половину страны. Или даже 73% населения страны, потому что на том же "Прямом" "ватой" называют всех, кто голосовал в апреле 2019 года за Зеленского.

Решение по ZIKу было вчера не единственным у Нацрады. Телеканал "Эспрессо" наказали за нарушение правил вещания в траурные дни, и, естественно, можно было бы подумать, что речь идет о Дне памяти жертв Голодомора, который, правда, будет только завтра. А оказалось, что речь идет о "дне памяти жертв депортации лемков", который, оказывается, был еще в сентябре.

После этого остается только предложить телеканалам сделать траурную ленту на своих трансляциях постоянной, потому что, в принципе, на каждый день можно найти какое-то трагическое событие. Вот только непонятно, кому нужно и без того непростую жизнь украинцев превращать в сплошной траур.

Европарламент требует помочь белорусскому Майдану

Европарламент снова занялся белорусским вопросом. Вчера евродепутаты приняли резолюцию, в которой потребовали быстрого и независимого расследования смерти Романа Бондаренко и других жертв Беломайдана, призвали Еврокомиссию увеличить помощь "независимым СМИ Беларуси" и заморозить перевод из ЕС всех средств, предназначенных для белорусского правительства и проводимых им проектов.

Кроме того, в резолюции предлагается расследовать все "преступления режима Лукашенко против народа Белоруссии". То есть Бацьку уже фактически ставят на одну доску с Саддамом Хусейном и Муамаром Каддафи.

Безусловно, это самый жесткий документ, который принимался с момента начала протестов в Белоруссии. И явных причин для такого ужесточения не видно. Произошедшая две недели назад смерть Романа Бондаренко (который даже не был активистом Беломайдана) по невыясненным причинам может быть поводом (да и то с натяжкой), но не причиной.

Причина же, скорее всего, в том, что многомесячные протесты в Белоруссии не дают никакого эффекта, и антилукашенковское лобби в Европарламенте решило подбросить дровишек в еле тлеющий огонь. Иначе он и вовсе погаснет.

Правда, если судить по тому, как комментируют ситуацию украинские СМИ, поддерживающие Беломайдан, она вовсе не критична: наоборот, затянувшиеся на три месяца и потерявшие перспективу протесты они называют поражением режима Лукашенко, который до сих пор не смог их прекратить.

Хотя на самом деле Белоруссия, похоже, уже свыклась с тем, что по выходным происходят какие-то акции, и научилась жить, не обращая внимания на это. В этом, собственно, и причина активизации Европарламента, где не хотят смириться с тем, что жесткая позиция ЕС не привела к "торжеству демократии".

Война МИДов: после Будапешта – Минск

Тем временем в противостояние с Минском включилась и украинская власть. После того, как возле белорусского посольства в Киеве были организованы акции в поддержку Беломайдана, МИД северного соседа вручил украинскому послу ноту протеста, в которой потребовал оградить свое представительство от нападок со стороны политических противников.

Ответ украинского МИДа оказался издевательским. Реакцию белорусов там назвали "чрезмерно эмоциональной и в целом безосновательной", напомнили, что в Украине "свобода слова и свобода собраний" и что "в период Революции достоинства" в Минске были акции против этой революции у украинского посольства, которые никто не пресекал.

Впрочем, таким ответом украинский МИД оскорбил не минских коллег, а половину собственной страны. Ту, которая не имеет "свободы собраний" уже почти семь лет и которая не считает правильным называть события зимы 2014 года "революцией достоинства" – тем более, на государственном уровне. Кстати, Зеленский этого термина избегает. Но вот его подчиненные почему-то предпочитают продолжать линию прошлой власти на раскол общества.