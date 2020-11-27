Норвежцы свернут работу только по судам, но не по трубам. Фото: Википедия

Российские СМИ 26 ноября сообщили, что крупнейшее в мире классификационное общество из Норвегии DNV GL отказалось сертифицировать российский газопровод "Северный поток-2" после завершения его строительства.

Однако в организации опровергли эту информацию.

Об этом пишет РБК.

Как сообщала ранее западная пресса, Det Norske Veritas - Germanischer Lloyd (полное название DNV GL) покинула проект из-за опасения санкций со стороны США. Якобы это решение было принято после того, как США расширили интерпретацию санкций против "Северного потока-2", и теперь под ограничения могут попасть не только компании, которые непосредственно занимаются строительством газопровода, но и те, что предоставляют участникам стройки разные услуги.

"DNV GL не принимала решения об отказе сертифицировать трубопроводную систему Nord Stream 2", - прокомментировал эту информацию официальный представитель DNV.

В DNV пояснили, что компания проанализировала новую интерпретацию Госдепартаментом США относительно сферы действия санкций против "Северного потока-2" и пришла к выводу, что под санкции подпадают верификационные услуги DNV, относящиеся к судам и оборудованию на этих судах, обслуживающих проект. Поэтому DNV GL прекратила оказывать такие услуги.

Однако компания не отказалась от предоставления услуг, относящихся к трубам "Северного потока-2".

О том, что санкции США против газопровода будут направлены против страховых и сертификационных компаний, работающих с российскими кораблями после завершения проекта, стало известно 11 ноября. 

Ранее "Страна" сообщала, что Джо Байден после объявления победы на президентских выборах намерен ввести новые жесткие санкции против российского газопровода.

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