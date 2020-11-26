Федеральный советник Швейцарии Ален Берсе заявил, что горнолыжные курорты слишком прибыльные, чтобы отказаться от их открытия или перенести сезон, как это сделают в странах ЕС. Кроме того, в стране относительно хорошая ситуация с заболеваемостью, а также вскоре появится вакцина от коронавируса.

Об этом сообщает SRF.CH.

По его словам, курорты будут открыты вовремя. несмотря на действия сосседей.

"Вам нужны хорошие концепции защиты, строгая реализация и, возможно, корректировки. Швейцария поддерживает контакты с другими странами. Мы автономны и можем самостоятельно решать, должны ли мы оставлять горнолыжные зоны открытыми. Но мы знаем, что поставлено на карту. Ситуация не должна выйти из-под контроля", - сказал он.

В свою очередь президент туристического центра Graubünden Ferien Юрг Шмид заявил, что при соблюдении всех мер безопасности на склонах и при доставке туристов, открытие горнолыжных курортов не должно сказаться на заболеваемости.

"Было бы неоправданно не допустить проведения сезона. Швейцария - независимая страна. Федеральное управление общественного здравоохранения должно и будет принимать решение независимо. Зимний туризм Граубюндена будет строго его придерживаться", - сказал он, отметив, что Швейцария не может оказаться под давлением, если из-за этого придется отложить начало сезона.

Тем временем канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что вероятность закрытия горнолыжных курортов и прочих новогодних развлечений будет зависеть от уровня заболеваемости коронавирусом через месяц. Италия, Франция и Германия хотят отложить начало зимнего сезона на несколько недель из-за пандемии.

Напомним, Канцлер Германии Ангела Меркель, которой европейцы больше всего доверяют в решении вопросов на мировом уровне, заявила, что намерена добиться закрытия горнолыжных курортов в Европе в зимние каникулы. Однако она считает, что некоторые страны, в частности, Австрия, вряд ли согласятся на это.

Как сообщала "Страна", на крупнейшем и самом дорогом украинском горнолыжном курорте "Буковель" с 4 ноября некоторые отели стали принимать туристов только при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус. Причем исследование должно быть сделано не ранее, чем за двое суток до приезда на курорт.