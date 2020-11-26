Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что его не отправят в отставку и готовит программу реформирования медицины до 2024 года.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".

"У меня в жизни ничего не изменилось. Я заканчиваю, надеюсь, болеть и в следующие дни уже начну работать в обычном режиме, а не дистанционном. У меня есть четкие планы по реформированию, реанимации нашей медицины до конца 2023 года по разным сферам. Каждый пусть занимается своим делом: кто-то бегает, подписи собирает (за отставку), кто-то еще что-то делает", - сказал министр.

Он отметил, что тема сбора подписей в Верховной Раде за его отставку поднимается в украинских средствах массовой информации с апреля и он спокойно к этому относится.

Таким образом Степанов прокомментировал информацию в о том, что его планируют уволить до конца 2020 года, при этом кандидатом на пост министра здравоохранения называют нынешнего заместителя министра здравоохранения - главного санитарного врача Виктора Ляшко.

Напомним, 14 ноября стало известно, что Степанов заболел коронавирусом.

Также мы писали, что Степанов обещает предупредить украинцев о полном локдауне за 7-10 дней.