Кабинет министров Украины в четверг на внеочередном заседании утвердил проект государственного бюджета на 2021 год для второго чтения в Верховной Раде. В документе назван показатель на следующий год средней зарплаты в Украине - 13,6 тысяч гривен.

Таким образом, Кабмин предусмотрел рост средней зарплаты с 11,9 тысячи гривен в сентябре 2020 года на 12,1% - до 13 632 гривен.

Интересно, что такой же показатель средней зарплаты был и в принятом в первом чтении варианте проекта - его не меняли.

При этом в проекте главного финансового документа страны был сокращен дефицит на 24 млрд грн - до 246,35 млрд грн.

Ранее "Страна" писала, что при голосовании за проект бюджета с поправками министр здравоохранения Максим Степанов воздержался.