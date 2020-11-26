Служба безопасности Украины выявила в здании президиума Национальной академии аграрных наук в Киеве тайник с большим количеством оружия, боеприпасов и взрывчатки.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Администрацию Академии подозревают в легализации имущества, полученного преступным путем и получении неправомерной выгоды.

Сообщается, что во время проведения следственных действий правоохранители обнаружили и изъяли документацию и вещественные доказательства, которые могут подтверждать противоправные действия чиновников.

"Кроме того, в ходе обысков в офисе Академии, расположенном вблизи административных зданий органов центральной исполнительной власти, оперативники спецслужбы обнаружили в подвальных помещениях учреждения арсенал военных средств поражения.

Правоохранители уже идентифицировали и изъяли 4 РПГ, 2 автомата, почти 40 гранат РГД-5 и Ф-1, несколько пистолетов, 2 артиллерийских снаряда и большое количество патронов к автоматическому оружию", – говорится в сообщении СБУ.

Ранее "Страна" рассказывала, как под Киевом во дворе дома взорвались боеприпасы, погиб человек.

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