Кабинет министров Украины в утвержденном 26 ноября на внеочередном заседании проекте Госбюджета на следующий год установил курс доллара.

Согласно главному финансовому документу страны, средний курс американской валюты в 2021 году составит 29,1 гривны.

В предыдущем варианте госбюджета, представленном в середине сентября, был точно такой же курсовой показатель.

Как писала "Страна", во время утверждения правительством в четверг проекта госбюджета для второго чтения министр здравоохранения Максим Степанов от голосования воздержался.

Мы также рассказывали, какая доходная и расходная части предусмотрены в новом проекте бюджета.

Что показательно, дефицит в нем сокращен на 24 млрд грн - до 246,35 млрд грн. Снижение дефицита бюджета было одним из требований МВФ.