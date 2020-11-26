Мобильные госпитали развернут в Киеве, Одессе и Донецкой области, на это выделили почти 120 миллионов гривен.

Об этом глава комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий рассказал "Радио Свобода".

"Правительство выделило 118 000 000 гривен на развертывание трех полевых госпиталей - Киев, Одесса и Донецкая область. Первоначально планировался Краматорск, но потом областная администрация выбрала город Славянск - областную клиническую психиатрическую больницу. Площадь здания - 7000 квадратных метров, она снабжена водо- и теплоснабжением, там есть, самое главное, достаточное количество электроэнергии.

В Киеве госпиталь будет находиться на территории Дворца Спорта и Выставочного центра а в Донецкой области передвижная больница будет размещена в психиатрическом отделении Славянска. По его словам, уже начались первые подготовительные работы к развертыванию, однако есть проблемы с закупкой препаратов и оборудования.

"Что сделано на сегодняшний день - по данным исполнительной власти, определенный руководитель госпиталя, это важно; сформирован отряд врачей, немедицинского и среднего медицинского персонала, разработаны поэтажный план, где должно быть расположено, и обработан логистический план - питание, стирка, белье и прочее. Проблема в том, что область не сделала закупку препаратов, средств индивидуальной защиты, питания и оборудования. Но они говорят, что этим занимаются", - добавил Радуцкий.

Напомним, Киевский Дворец спорта, где оборудуют временный мобильный госпиталь для зараженных коронавирусом, пока функционирует в обычном режиме.

Как сообщала "Страна", Министерство здравоохранения планирует развернуть мобильные госпитали для пациентов с Covid-19 в трех регионах - в Киеве, в Донецкой и Одесской областях. В Донецкой области локацией для госпиталя ранее выбрали город Краматорск.