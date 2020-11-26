Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко опроверг возникшие в последнее время разговоры о грядущей отставке премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Об этом он заявил во время двухчасового интервью главному редактору издания "Гордон" и жене Дмитрия Гордона Алесе Бацман. Запись беседы опубликована на ее YouTube-канале.

"Эти слухи я видел действительно в социальных сетях, у различных экспертов, в пояснениях, каких-то постах в Телеграме. Под этими слухами вообще нет никакой основы. Денис действительно необходимый человек, у которого есть команда, и который сейчас работает на то, чтобы преодолеть несколько проблем, которые сейчас есть в стране. Это и COVID-19, который общемировая проблема, и кризисная ситуация в экономическом плане, которая тоже есть не только в нашей стране. Я вообще не понимаю, почему рождаются такие слухи", - удивился Тимошенко.

Бацман поинтересовалась, доволен ли собеседник работой премьера.

"Невозможно быть полностью довольным или недовольным каким-либо человеком. Это без привязки к Денису Шмыгалю. Конечно, бывают какие-то вопросы, так они и решаются. Для этого и есть рабочие моменты, чтобы их решать. Вот и всё. Тут нет никакой основы (для слухов - Ред.)", - ответил Тимошенко.

Интересно, что Тимошенко давал интервью на русском языке.

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Как писала "Страна", в начале сентября глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что не исключает полной замены Кабмина.

Мы также рассказывали, что оппозиция уже давно требует ухода Шмыгаля.