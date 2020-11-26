"Кривбасс! Папа! Мама!" Зеленский во время поездки в Кривой Рог заглянул к родителям. Фото
Президент Владимир Зеленский, который находится в рабочей поездке в Днепропетровскую область, посетил свой родной город Кривой Рог. Воспользовавшись оказией, он заглянул к родителям, которые до сих пор живут там, и пообедал с ними.
Фото с застолья глава государства опубликовал в своем Инстаграм.
На снимке Зеленский сидит на тесной кухне вместе с Риммой Владимировной и Александром Семеновичем. Перед ними на столе стоят блюда с незамысловатой едой: салатом, сырной нарезкой, квашеной капустой и жареными куриными окороками. Также присутствуют стопки для спиртного, хотя бутылки не видно.
"Кривбасссс!!! Папаааа!!! Мамаааа!!! Люблю!!!" - эмоционально и с массой восклицательных знаков подписал фото Зеленский.
Пост лайкнули некоторые знаменитости, например певица Вера Брежнева.
Интересно, что несколькими минутами позже такое же фото, только в цветном варианте, появилось в Фейсбуке Зеленского.
На малой родине президент провел полдня и еще успел поддержать кандидата от "Слуги народа" Дмитрия Шевчика на выборах мэра города.
Ранее "Страна" писала, что в ходе поездке Зеленский попрощался с умершим от Covid-19 директором КБ "Южное" и предложил присвоить ему звание героя.
Также в четверг президент успел внести в Раду проект о поддержке бизнеса во время карантина.