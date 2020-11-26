Президент Владимир Зеленский, который находится в рабочей поездке в Днепропетровскую область, посетил свой родной город Кривой Рог. Воспользовавшись оказией, он заглянул к родителям, которые до сих пор живут там, и пообедал с ними.

Фото с застолья глава государства опубликовал в своем Инстаграм.

На снимке Зеленский сидит на тесной кухне вместе с Риммой Владимировной и Александром Семеновичем. Перед ними на столе стоят блюда с незамысловатой едой: салатом, сырной нарезкой, квашеной капустой и жареными куриными окороками. Также присутствуют стопки для спиртного, хотя бутылки не видно.

"Кривбасссс!!! Папаааа!!! Мамаааа!!! Люблю!!!" - эмоционально и с массой восклицательных знаков подписал фото Зеленский.

Пост лайкнули некоторые знаменитости, например певица Вера Брежнева.

Интересно, что несколькими минутами позже такое же фото, только в цветном варианте, появилось в Фейсбуке Зеленского.

На малой родине президент провел полдня и еще успел поддержать кандидата от "Слуги народа" Дмитрия Шевчика на выборах мэра города.

Ранее "Страна" писала, что в ходе поездке Зеленский попрощался с умершим от Covid-19 директором КБ "Южное" и предложил присвоить ему звание героя.

Также в четверг президент успел внести в Раду проект о поддержке бизнеса во время карантина.