В Минздраве украинцам посоветовали не отказываться от спорта из-за закрытых спортзалов, а устраивать кардиотренировки при ходьбе по ступенькам многоэтажных домов.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"Все мы, люди из многоэтажных домов, привыкли, что есть лифт. Привыкли порой настолько, что когда лифт не работает, не каждый с легкостью найдет лестницу в своем подъезде. А как насчет того, чтобы спускаться и подниматься по лестнице хотя бы один раз в день? Это безумно полезное физическое упражнение. Оно не требует никакого оборудования, но тратит в 8-10 раз больше вашей энергии по сравнению с человеком в состоянии покоя", - указано в сообщении.

Что вам даст привычка ходить по лестнице, кроме уважительных взглядов соседей?

Заставит организм выделять больше эндорфинов;

Сделает сердце здоровым, поскольку снижает артериальное давление и уровень сахара в крови;

Укрепит мышцы, ведь при восхождении по лестнице организм отталкивается всем телом и особенно укрепляет икры, бедра и даже мышцы живота;

Сделает организм более выносливыми.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует всем взрослым двигаться активно не менее 30 минут в день, прогулка по ступенькам может быть одним из видов спортивных занятий.

Напомним, новый локдаун, который могут объявить в Украине в случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса, даже на непродолжительный период новогодних праздников, около 30% спорт-клубов могут не пережить.

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