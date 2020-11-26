В российском Калининграде 37-летний мужчина расстрелял бывшую жену на глазах их троих детей, а затем покончил с собой. Трагедия произошла на улице Чернышевского вечером в четверг, 26 ноября. Об этом сообщают местные издания.

Мужчина открыл стрельбу прямо у подъезда дома, там же затем и были обнаружены тела погибших. Соседи говорят, что женщина с тремя детьми недавно переехала в Калининград из Кемерово, а вот ее муж до сегодняшнего дня здесь не появлялся.

На месте трагедии работают правоохранители.

Ранее "Страна" писала о том, что под Одессой мужчина застрелил на охоте приятеля, перепутав его с дичью.

Также мы сообщали, что в Одессе мужчина пришел с ружьем на разборки с бывшей сожительницей и застрелил ее брата-подростка.