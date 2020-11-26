Столкновения между полицией и футбольными фанатами произошли во время церемонии прощания с легендарным футболистом Диего Марадоной, которая была организована в президентском дворце в центре Буэнос-Айреса.

Полиции пришлось применить слезоточивый газ и резиновые пули, есть пострадавшие. Не менее двух человек были задержаны. Об этом пишут аргентинские издания.

Уточняется, что столкновения были спровоцированы решением президента Аргентины Альберто Фернандеса о сокращении времени прощания с Марадоной. Огромная очередь фанов оказалась отрезанной от входа.

Отмечается, что для прощания с кумиром людям приходилось отстаивать в очереди не менее трех часов.

Напомним, легендарный футболист скончался от остановки сердца в среду, 25 ноября. Ему было 60 лет.

Ранее "Страна" писала о том, что агент Марадоны обвинил в его смерти медиков, которые поздно приехали на вызов.

Также мы сообщали, что стадион "Сан-Паоло" в Неаполе получит имя Марадоны, который семь лет играл за "Наполи".