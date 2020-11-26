На сайте Верховной Рады появился инициированный президентом Владимиром Зеленским проект закона № 4429 о помощи бизнесу в условиях эпидемии коронавируса.

Полное название документа - "О социальной поддержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения болезни COVID-19".

Законопроект предлагает следующие меры:

1. Обеспечить в 2020 году за счет Госбюджета выплаты единовременной материальной помощи застрахованным лицам, которые могут потерять часть зарплаты или дохода в случае введения карантинных ограничений, а также субъектам хозяйствования с целью сохранения рабочих мест наемных работников и одноразовой компенсации субъектам хозяйствования за расходы, понесенные за уплату единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование;

2. На время действия карантина и в течение шести месяцев после его окончания обеспечить возможность получения господдержки субъектами малого и среднего предпринимательства сферы общественного питания;

3. Для субъектов хозяйствования, работа которых была временно остановлена в результате введения карантина, продлить на период его действия и в течение одного месяца со дня его окончания действие договоров аренды государственного и коммунального имущества, срок которых истекает в период карантина;

4. Отменить взыскание арендной платы по договорам аренды государственного и коммунального имущества в период карантина для субъектов хозяйствования, деятельность которых была запрещена в указанный период;

5. Не применять во время карантина и после его окончания норму о приостановлении действия и аннулировании лицензий на розничную торговлю алкогольными напитками в случае несвоевременной уплаты лицензиатами очередного платежа за лицензии;

6. Включать в страховой стаж лица период, в течение которого оно получало помощь по частичной безработице, на период карантина, установленного Кабмином;

7. Для недопущения снижения коэффициента заработной платы при исчислении пенсий ФЛП предоставить возможность сделать доплаты до размера минимального страхового взноса за месяцы частичного уменьшения дохода на период карантина.

В проекте отмечается, что реализация этого закона повлечет дополнительные расходы из бюджета, но расчеты в проекте не представлены.

Автором проекта выступила замглавы Офиса президента Юлия Ковалив. Представлять проект в Раде поручено премьер-министру.

Как писала "Страна", Зеленский пообещал выплатить ФЛП по 8 тысяч гривен из-за карантина выходного дня два дня назад.

Мы также сообщали, что проект о поддержке предпринимателей уже поступил в Раду.