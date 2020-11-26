Англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca намерена провести еще одни испытания своей вакцины от коронавируса, хотя в ходе предыдущих испытаний препарата была допущена ошибка и зарегистрированы тяжелые побочные эффекты.

О планах компании рассказал агентству Bloomberg исполнительный ее директор Паскаль Сорио.

Новое испытание будет проведено отдельно от проходящих сейчас в США. Во время него будут оценивать эффективность более низкой дозировки, которая, по наблюдениям специалистов, работает лучше, чем полноценная доза.

"Теперь, когда мы нашли то, что указывает на более высокую эффективность, нам нужно оценить это, так что мы нуждаемся в дополнительных исследованиях", - пояснил Сорио.

По его словам, речь может идти о международных испытаниях. Причем на этот раз процесс тестирования, вероятно, займет меньше времени, поскольку для уточнения результатов потребуется меньше испытуемых.

Вакцина AstraZeneca от COVID-19 показала среднюю эффективность в 70% по итогам промежуточных испытаний в Великобритании и в Бразилии. При этом один из испробованных вариантов дозировки дал эффективность примерно в 90%.

Однако затем в США сообщили, что более высокая эффективность препарата была отмечена у более молодых испытуемых, а некоторые из участников тестов получили лишь половину дозы из-за ошибки.

Подобные данные, отмечает Bloomberg, не нашли отражения в заявлениях AstraZeneca или сотрудничающего с ней Оксфордского университета. В результате нехватка информации вызвала настороженность у экспертов и инвесторов по отношению к потенциальной вакцине.

Ранее "Страна" сообщала, что препарат AstraZeneca скорее всего будет стоить всего $3.

Мы также писали, что в Евросоюзе объявили о старте вакцинации от коронавируса уже в этом году.