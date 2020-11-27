В мире снова заговорили о белорусских протестах, которые в последнее время выпали из центра внимания.

12 ноября в Минске после побоев умер 31-летний участник Беломайдана Роман Бондаренко.

После этого протестующие вышли на уличные акции, которые получили новый импульс. А в ЕС заговорили о расширении белорусских санкций.

В смерти минчанина оппозиция обвиняет силовиков. Власти в свою очередь заявляют, что из пьяной драки в минских дворах делают политику.

"Страна" разбиралась в этой истории.

Версия Беломайдана

31-летний Роман Бондаренко - работал администратором, а потом директором магазина сети "Остров чистоты и вкуса" (товары для дома, косметика, продукты) в Минске. По образованию дизайнер. В 2014 году служил год в спецназе Внутренних войск МВД Беларуси (срочная служба). Был женат.

Принимал участие в протестах оппозиции.

12 ноября Роман Бондаренко был доставлен избитым в минскую больницу скорой помощи. У его был отек мозга, закрытая черепно-мозговая травма, гематомы, ушибы и ссадины. Его состояние оценивалось как очень тяжелое. Операция заняла несколько часов, однако спасти парня не удалось.

Как Бондаренко получил смертельные травмы - версии звучат разные. Противники президента Александра Лукашенко описывают ситуацию так.

Вечером 11 ноября на минскую "Площадь перемен" (двор на улице Червякова, где часто собираются протестующие и оставляют оппозиционную символику), приехали люди в штатском и масках. Они начали убирать висевшие там бело-красные ленты. Эту символику в белорусском парламенте, кстати, готовятся запретить и уже написан законопроект.

Роман, который жил в том дворе, по словам людей, которых опросили оппозиционные СМИ, вышел узнать, что происходит.

"Между человеком в маске и неизвестным парнем завязалась какая-то словесная перепалка, Рома в ней не участвовал, он стоял рядом и слушал. Потом он что-то сказал, и человек в маске спросил: "Ты чего борзый такой?" Оттолкнул Рому. Он пытался увернуться, но неизвестный схватил его и со всей силы отбросил к горке на площадке. Он сильно ударился головой", - рассказала девушка по имени Юлия, которая утверждает, что видела инцидент.

Другие соседи говорят, что Бондаренко "профессионально задержали" и увезли на микроавтобусе. В больницу он якобы поступил из Центрального РУВД Минска с формулировкой, что "травмы получил во время драки".

В сети появилось видео задержания Бондаренко. Видно, как человека на видео сначала ведут, потом несут к микроавтобусу и увозят. Избиение на видео не попало.

Версия белорусских властей

Следственный комитет Республики Беларусь в своем Telegram-канале описал инцидент с Бондаренко, как пьяную драку сторонников и противников Беломайдана.

"11 ноября в милицию поступило сообщение о том, что во дворе дома на улице Червякова в Минске произошла драка между агрессивно настроенными местными жителями, вешающими ленты, и лицами, их снимающими. Прибывшие на место сотрудники милиции обнаружили мужчину с телесными повреждениями и признаками алкогольного опьянения. Минчанин был доставлен в Центральное РУВД г. Минска для выяснения обстоятельств случившегося. В связи с ухудшением самочувствия мужчины правоохранители вызвали ему скорую медицинскую помощь. Минчанин был осмотрен медиками, после чего госпитализирован в учреждение здравоохранения, где при первичном осмотре наряду с телесными повреждениями у него диагностирована алкогольная интоксикация. На следующий день, несмотря на оказанную медицинскую помощь, мужчина скончался" - сообщили белорусские следователи.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал версию МВД: "У нас появилась практика в этих богатеньких прежде всего кварталах. Они вывешивали коллаборационистские профашистские флаги. Мы в последнее время создали дружины, их, по-моему, около 500 в Минске только, и они ходили и срезали эти флаги, – рассказал он. – В одном из дворов, как мне доложили, они пришли срезать флаги. А те, кто там живет и эти ленточки вывешивал, выскочили из домов, и потасовки были. В данном случае, как мне доложили, завязалась драка, притом драка серьезная. Когда милиция подъехала, как обычно, все разбежались. А этот (Роман Бондаренко) то ли травмирован был, то ли что… В нетрезвом состоянии. Это признано. Заключение сегодня представил Следственный комитет. Конечно, его взяли и повезли в этот отдел. Ему стало плохо по дороге, как мне доложили".

Также Лукашенко заявил, что смерть Романа Бондаренко не нужна была власти, и призвал не делать политику на гибели людей.

"Выбрали одного человека и начали качать. Они уже назначили виновных. Этот бунт никому не нужен. И сакральная гибель людей тоже никому не нужна. Не только мне, но и им тоже. Нельзя на гибели людей делать политику" - сказал президент Беларуси.

При этом он выразил соболезнования родным погибшего.

Против изложенной властями версии выступает уже показанное выше видео: задерживает "пьяного" Бондаренко, судя по одежде, явно не милицейский патруль. Кроме того, его "грузят" в микроавтобус без опознавательных знаков, а не в патрульный "бобик".

То есть это играет на версию оппозиции, что Романа задержали переодетые силовики, которые не общественный порядок охраняли, а занимались борьбой с Беломайданом.

Правда, учитывая спецназовское прошлое парня, он мог действительно ввязаться в драку с людьми, которые срывали бело-красные ленты со стен "Площади перемен". Из-за чего задержание стало не стандартным, а жестоким.

Также есть вопрос - был Роман нетрезв или нет. Власти утверждают, что был. Позже родственники погибшего парня опубликовали заключение врачей, что алкоголя в его крови нет (к этому мы вернемся ниже). Аналогичных документов о том, что он был пьян, власти пока не публиковали.

Реакция в Беларуси

Как бы то ни было, слова Лукашенко его противников не убедили.

После смерти Романа Бондаренко, 15 ноября, в Минске оппозиционеры вышли на улицы в память о погибших во время уличных протестов. Силовики применили светошумовые гранаты у метро "Пушкинская" в Минске.

Также демонстрантов разогнали с "Площади перемен", где они собрались у стихийного мемориала. На место приезжал водомет.

Протестующие и силовики недалеко от места, где схватили и увезли Бондаренко

Сообщалось, что более пятисот человек были задержаны.

20 ноября в Минске прошло прощание с Романом. На него собралось много людей.

А 24 ноября акцию протеста провели белорусские медики. Они протестовали против задержания врача больницы скорой помощи Артема Сорокина, который ранее опроверг слова, что Роман Бондаренко был в нетрезвом состоянии.

Также заключение о том, что Роман был трезвый, публиковала его мать.

Врачи стали к стенке, подняв листочки с надписями "0 промилле" в знак поддержки коллеги.

Дипломатический скандал с Украиной

В Украине после смерти Романа Бондаренко устроили акцию под посольством Беларуси. После чего возник дипломатический скандал.

13 ноября участники акции зарисовали красной краской портреты Александра Лукашенко и повязали бело-красные ленты на деревья. И организовали самодельный мемориал после гибели активиста.

20 ноября перед посольством установили крест в память о жертвах политических репрессий "режима Лукашенко". А спустя три дня около здания собрались порядка сотни человек, которые накинули на плечи бело-красные оппозиционные флаги в знак солидарности с Беломайданом.

После этого МИД Беларуси вызвал украинского посла и вручил ему ноту протеста "в связи с непрекращающейся серией антибелорусских акций в отношении посольства республики в Украине".

От Киева потребовали обеспечить на надлежащем уровне безопасность дипломатической миссии, поскольку по мнению Минска, "деятельность радикальных элементов" у здания посольства в Киеве создает угрозу его функционированию.

В МИД Украины реакцию Беларуси назвали "чрезвычайно эмоциональной". Об этом сказал спикер МИД Украины Олег Николенко.

"Украина – европейское демократическое государство, свобода слова и свобода собраний для которого имеет фундаментальное значение. Мы считаем, что никаких оснований для ограничения права на мирный протест в этой ситуации не существует. Правоохранительные органы Украины принимают надлежащие меры, чтобы на постоянной основе, а особенно во время акций протеста, гарантировать безопасность как участников акций, так и посольства Беларуси и его работников... Мы особенно ожидаем, что белорусская сторона также с должной ответственностью будет относиться к своим международным обязательствам и не будет допускать нарушений дипломатического иммунитета вроде безосновательных досмотров дипломатического автомобиля посла Украины в Беларуси при пересечении белорусско-украинской границы", – заявил представитель МИД.

В ЕС готовят санкции. Насколько они серьезны?

На днях ситуация с Бондаренко начала получать официальную реакцию Евросоюза.

Депутаты Европарламента проголосовали за принятие специальной резолюции по поводу продолжающегося нарушения прав человека в Беларуси, в частности убийства Романа Бондаренко.

Проект резолюции опубликован на сайте Европарламента. Всего там 26 пунктов. Среди них - требование быстрого и независимого расследования смерти Романа Бондаренко.

Но главное - вопрос санкций.

Евродепутаты предлагают разработать третий пакет санкций, направленных на фирмы и олигархов, имеющих связи с президентом Беларуси Александром Лукашенко. А также полностью заморозить переводы средств ЕС для белорусского правительства и контролируемых государством проектов, включая займы Европейского инвестиционного банка, Европейского банка реконструкции и развития и др.

В документе говорится и о необходимости принять европейский аналог "Акта Магнитского", который позволит вводить ограничительные меры против любого лица или организации, ответственных за серьезные нарушения прав человека, злоупотребления и коррупцию.

Европейскую службу внешних связей в резолюции также просят приостановить переговоры о приоритетах партнерства Беларуси и ЕС до проведения новых президентских выборов.

Судя по перечню санкций - это не слишком болезненная для власти история. Наиболее опасны для Лукашенко секторальные санкции против отраслей белорусской промышленности. Тем более, что ЕБРР уже ранее заморозил любые новые проекты по Беларуси (исключая частные, на которые деньги продолжат идти).

С 2016 года (тогда с Беларуси сняли санкции) Евробанк реконструкции вложил в страну более полумиллиарда евро. Это примерно по 137 миллионов евро в год. Сумма немалая, но и не критическая для экономики страны.

Выводы из ситуации с гибелью Романа Бондаренко

Итак, судя по всему, белорусские силовики (или лояльные к ним "титушки") действительно приложили руку к гибели Романа Бондаренко.

Пока точно не известно, что предшествовало задержанию, и кто первым начал конфликт (учитывая, что Бондаренко - бывший спецназовец, да еще и оппозиционер).

Также непонятно, где избили парня - на улице или в милиции. Но очевидно, что умер Бондаренко после задержания. Что в любом случае ставит вопросы к силовикам.

Трагедия с Романом Бондаренко усилила уличные акции, но пока не перевела их на новый уровень. Хотя идут явные попытки повторить с погибшим беломайдановцем историю Джорджа Флойда - афроамериканца, убитого полицией США, что вызвало летом массовые протесты, которые идут по сей день.

Более определенный эффект наблюдается на внешнем фронте. Акции против Беларуси активизировались в Украине. А Евросоюз готовится ввести новые санкции против Лукашенко.

Правда, и они не являются критическими для Минска. Более того, у Беларуси такие уже были.

При этом, как показал случай с гибелью Романа - реакция Запада в ответ на такого рода эксцессы будет идти достаточно быстро. И не исключено, что может выйти на уровень уже более серьезных ограничений для белорусской экономики.

Но, вероятно, окончательное решение по "белорусскому вопросу" будет принято уже после вероятного прихода к власти в США команды Джо Байдена. Которая, судя по заявлениям ее представителей, намерена более активно работать на "минском направлении", чем Трамп.